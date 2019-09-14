Найближчим часом Верховна Рада проголосує невідкладний законопроект про статус ветерана.

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що найближчим часом до Верховної Ради внесуть невідкладний законопроект про статус ветерана.

Про це лідер держави заявив у Києві під час відкриття фінальної частини відбору збірної України на міжнародні Invictus Games-2020 в Гаазі.

Зеленський нагадав, що над проектом документа працювало Міністерство у справах ветеранів спільно з ветеранами.

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– Мені обіцяла пані міністр, що за тиждень він буде готовий.

Президент відзначив важливість того, що законопроект, окрім іншого, визначатиме механізм статусу учасників бойових дій та статусу добровольців.

Нагадаємо, в Україні спростили процедуру надання громадянства іноземцям, які воювали в зоні проведення бойових дій.