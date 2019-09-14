PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Рада ухвалить закон про статус ветерана найближчим часом – Зеленський

Найближчим часом Верховна Рада проголосує невідкладний законопроект про статус ветерана.

Рада ухвалить закон про статус ветерана найближчим часом – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що найближчим часом до Верховної Ради внесуть невідкладний законопроект про статус ветерана.

Про це лідер держави заявив у Києві під час відкриття фінальної частини відбору збірної України на міжнародні Invictus Games-2020 в Гаазі.

Зеленський нагадав, що над проектом документа працювало Міністерство у справах ветеранів спільно з ветеранами.

Читайте: Оксана Коляда – що відомо про нового міністра у справах ветеранів

– Мені обіцяла пані міністр, що за тиждень він буде готовий.

Президент відзначив важливість того, що законопроект, окрім іншого, визначатиме механізм статусу учасників бойових дій та статусу добровольців.

Нагадаємо, в Україні спростили процедуру надання громадянства іноземцям, які воювали в зоні проведення бойових дій.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нормандський формат: про що Зеленський говоритиме з Путіним
Нормандський формат: про що Зеленський говоритиме з Путіним
Може бути по-іншому? Зеленський назвав умови виборів на Донбасі
Може бути по-іншому? Зеленський назвав умови виборів на Донбасі
Чим загрожують Україні зміни до Податкового кодексу
Чим загрожують Україні зміни до Податкового кодексу
цвк
Активна підготовка до місцевих виборів. Чому Рада розпустила ЦВК
Монополістів в Україні не буде – Зеленський
Монополістів в Україні не буде – Зеленський
Маємо ідеї щодо повернення Криму – Зеленський
Маємо ідеї щодо повернення Криму – Зеленський
зеленский
Кіно, IT і нові курорти: Зеленський представив проекти міжнародним інвесторам
Я не хочу сценарію Абхазії чи Придністров’я – Зеленський про миротворців на Донбасі
Я не хочу сценарію Абхазії чи Придністров’я – Зеленський про миротворців на Донбасі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка