Держава у смартфоні вже не така недосяжна. Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про відгуки після презентації Держави у смартфоні, про офлайн-хаби для тих, хто не вміє користуватись інтернетом, та про Нову Зеландію, як приклад для України.

Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр України та міністр цифрової трансформації, презентував амбітні плани – всі державні послуги онлайн, на одній платформі будуть доступні протягом пяти років.

Факти ICTV перед початком програми Свобода слова на ICTV зустріли віце-прем’єра. Він розповів, як уряд навчатиме населення цифровим технологіям, які відгуки отримав після презентації концепції Країна у смартфоні, а також, коли українці зможуть голосувати онлайн.

Нагадаємо, 27 вересня Міністерство цифрової трансформації презентувало платформу Дія, яка об’єднає всі державні послуги онлайн в одному місці. Запуск планують через декілька місяців, а поки сайт працює у тестовій версії.

Федоров зізнається, з моменту презентації вже 3 тис. людей зареєструвалось для того, щоб тестувати Дію – як підприємці, так і звичайні громадяни.

– Михайле, у п’ятницю, 27 вересня, ви представили україцям Державу у смартфоні. Який фідбек отримали після презентації?

– У нас був дуже низький рівень очікувань щодо фідбеку. Коли ти працюєш з дизайном або презентуєш якусь креативну концепцію, зазвичай всі починають критикувати. Пам’ятаєте, коли бренд Ukraine now презентували, було багато критики.

Але скажу чесно – не отримав жодного негативного коментаря про дизайн, підхід, цілі. Мені здається, був вау-ефект, всім сподобалось.

Коли ми о 7 ранку перед першим форумом спілкувались з командою, то говорили – Зараз буде дуже погано. Ми презентуємо, і нас три дні битимуть, – жарує він.

Але всі повірили, що у нас вдасться. І ще всі оцінили, що дуже швидко ми це зробили.

– Ви казали, що навчатимете громадян цифровізації. В якому форматі це буде відбуватись? Це будуть тренінги чи курси від держави?

– Цей проект складається з двох частин. Перша – онлайн-платформа. Ми плануємо її запустити на початку 2020 року, можливо, швидше. Але офіційний дедлайн – початок 2020 року.

Друга частина – для тих, хто не має доступу до інтернету, не вміє користуватись сайтами – ми і будемо навчати цьому людей. Це буде мережа офлайн-хабів по всій країні. Зараз я шукаю формат. Я хочу вибудувати це на приватному партнерстві – так, щоб кожен, хто хоче допомогти державі, міг це зробити. Знаєте, таке соціальне підприємництво – відкрити хаб, навчати людей.

Це не буде комерційний проект. Але дуже багато людей, які хочуть нам допомогти.

– Естонія, з якою Україна співпрацювала щодо Держави у смартфоні, запровадила електронне голосування у 2005 році. Як далеко Україна від цього кроку? Який бекграунд варто підготувати?

– Якщо чесно казати, то ми десь на років 10 точно відстаємо.

Є таке поняття в Європі – діджитал-інтелект. Це стосується цифрових навичок та довіри до цифрових інститутів.

Тому це перше завдання – нам потрібно виправдовувати те, що ми робимо, щоб громадяни довіряли нам і нашим результатам.

Одне – це зайти і щось написати на сайті, а зовсім інше – проголосувати, будучи впевненим у захисті голосів.

Друге завдання – кібербезпека. Це комплексна проблема, яку теж потрібно вирішувати.

Якщо чесно, електронне голосування – це можливість підтягнути всі фундаментальні сфери.

Ми місяць проводили дослідження – що потрібно, щоб запровадити електронне голосування за п’ять років. Мені сьогодні (30 вересня, – Ред.) прийшли результати, але якщо чесно, я їх ще не відкривав.

Тому перше – це цифрова ментальність, друге – кібербезпека. І все. Технічно – це дуже просто зробити. Вже є багато рішень, це дуже швидко робиться.

– З електронним голосуванням зрозуміло. А особисто для вас, які електроні послуги найважливіші?

– Гарне запитання. Для мене вони всі, якщо чесно, важливі. Що найцікавіше? Це точно електронні вибори.

Але ще eHealth – це важливий проект. Щоб можна було записатись до лікаря або отримати електронний рецепт. Цей проект вже на виході – він працює, але є багато питань до того, як працює.

Правильний розвиток проекту eHealth дозволяє перейти на фін-Health модель, коли, наприклад, лікарні фінансуються за рахунок того, наскільки ефективні лікарі. А це можна відстежити, якщо eHealth розвивається.

І скоро буде новина про те, що ми будемо робити – з відповідальними, з дедлайнами. Ми провели декілька дуже жорстких зборів з ключовими секторами, і в нас вже є план дій. Для мене це важливо.

– Ми говорили про Естонію, яка є еталоном у запровадженні цифрової держави. Які ще країни нас, Україну, надихають?

– Нова Зеландія. З неї ми навіть більше беремо приклад. Там дуже багато автоматичних послуг, і вони не поодинокі, а це віджетовані події. Коли, наприклад, у тебе народилась дитина, ти заповнюєш одну форму і отримуєш 10 послуг. От ми перший такий проект запускаємо у січні – еМалятко.

У них всі життєві події продумані. Ти бажаєш зареєструвати машину, заповнюєш форму і одразу отримуєш низку послуг.

Це світовий тренд, але небагато країн цього досягли. І у цьому питанні Нова Зеландія – це приклад для нас.

Лілія Ященко