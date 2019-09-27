Михайло Федоров представив проект Держава в смартфоні, а саме портал та додаток Дія.

Віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на презентації проекту Держава у смартфоні зазначив, що це один з 90 проектів, які вже в роботі.

– У моєму міністерстві поки працюють тільки дві людини – я і мій перший заступник. І це все виходить робити тільки завдяки компаніям та підтримці хороших людей, фондів і бізнесу, – наголосив Федоров.

Фінансування розробки здійснюється за рахунок міжнародних донорів.

– Дія зможе максимально спростити і прискорити будь-яку взаємодію людини з державою, зробивши максимум процесів електронними та автоматичними, щоб чиновник особисто взагалі не впливав на термін отримання довідки або видачі дозволу, – зазначив розробник бренду Андрій Федорів.

Додаток Дія – що у ньому буде

На сайті можна буде оформити цифровий підпис чи за 10 хвилин оформити ФОП. Навпроти кожної дії буде вказано час, який ви витратите на усю процедуру. Також користувач отримає кабінет з інформацією, яка синхронізується з усіх держреєстрів.

На сайті будуть представлені окремі розділи, які містять інструкції щодо окремих подій у житті людини. До прикладу, ви вирішили завести дитину і у відповідному розділі ви знайдете усю інформацію, яка стосується цієї події – від вагітності до народження дитини.

Презентація відбулася в Запоріжжі на International IT Forum 2019 за участю власника міжнародного креативного агентства Fedoriv, яке розробляло бренд, Андрія Федоріва.

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За словами Федоріва, перші сервіси стануть доступні онлайн вже в найближчі місяці.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запропонував провести електронний перепис населення, об’єднавши всі державні реєстри з даними про українців в один.