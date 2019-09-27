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Факти / Україна

Держава у смартфоні: названо головні цілі

Завдяки цифровій трансформації України хочуть відкрити 100 публічних послуг у смартфоні або ПК.

Смартфон

27 вересня відбулася презентація Міністерства цифрової трансформації, під час якої говорили про проект Держава у смартфоні.

Розповіли про кілька основних цілей:

  • під’єднання 100% міст України до мобільного зв’язку та інтернету;
  • відкрити 100 публічних цифрових послуг для громадян та бізнесу;
  • збільшити долю ІТ у ВВП країни до 10%;
  • навчити базовим цифровим навичкам близько 6 млн українців.

Читайте: Держава у смартфоні: для нардепів нової Ради створили чат-бот

У процесі створення цифрової держави планують провести електронний перепис населення і створити кабінет громадянина, в якому кожен українець зможе дізнатися, що про нього знає держава.

Також в Україні хотіли б запустити PayPal, що дозволить синхронізувати нашу країну зі світом.

До слова, віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив додаток Дія.

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