Завдяки цифровій трансформації України хочуть відкрити 100 публічних послуг у смартфоні або ПК.

27 вересня відбулася презентація Міністерства цифрової трансформації, під час якої говорили про проект Держава у смартфоні.

Розповіли про кілька основних цілей:

під’єднання 100% міст України до мобільного зв’язку та інтернету;

відкрити 100 публічних цифрових послуг для громадян та бізнесу;

збільшити долю ІТ у ВВП країни до 10%;

навчити базовим цифровим навичкам близько 6 млн українців.

Читайте: Держава у смартфоні: для нардепів нової Ради створили чат-бот

У процесі створення цифрової держави планують провести електронний перепис населення і створити кабінет громадянина, в якому кожен українець зможе дізнатися, що про нього знає держава.

Також в Україні хотіли б запустити PayPal, що дозволить синхронізувати нашу країну зі світом.

До слова, віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив додаток Дія.