Володимир Зеленський проінформував, що перешкоди для зустрічі лідерів країн нормандської четвірки усунені.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що останні перепони до проведення саміту нормандської четвірки усунені і найближчим часом відбудеться саміт.

– Сьогодні ми усунули останні перешкоди на шляху проведення саміту нормандської четвірки. Думаю, найближчим часом ми будемо знати цю дату, – заявив Зеленський на брифінгу.

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