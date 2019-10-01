Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся зі звільненим українським режисером Олегом Сенцовим.

Президент Франції запитав у режисера, чи продовжує він писати. Сенцов відповів, що не покине цього і працюватиме далі.

– Так, звісно. Творчий шлях – це ще одна моя дорога, я про неї не забуваю, але зараз це відсунулося, – відповів режисер і додав, що збирається продовжити знімати кіно.

Сенцов пізніше повідомив, що подарував Макрону свій тюремний кухоль і розповів про своє бачення ситуації про 227 наших полонених на Донбасі та 86 – у Росії.

Більшість з них – кримські татари, які страждають за свої політичні та релігійні переконання.

– Президент мене почув, – резюмував режисер.

Читайте: Макрон хоче відновити діалог з Росією

– Радий був почути, що на цьому він не збирається зупинятися і робота буде продовжена. Я подарував свій тюремний пластиковий кухоль з наклеєним прізвищем. Сказав, що може поставити його на полицю, а можете викинути у відро для сміття – це неважливо. Важливіше, щоб він не забував про наших полонених, – зазначив Сенцов.

Нагадаємо, звільнений український режисер Олег Сенцов заради визволення українських політв’язнів готовий потиснути руку президенту РФ Володимиру Путіну.