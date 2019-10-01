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Факти / Україна

Україна піднялася в рейтингу паспортів світу

Україна піднялася 43 місце в рейтингу паспортів, який опублікувала британська компанія Henley & Partners.

паспорт украины

Український паспорт піднявся на одну позицію і зайняв 43 місце в світовому рейтингу за підсумками четвертого кварталу.

Кількість безвізових країн як і раніше – 126. З них 26 країн ЄС і чотири країни Шенгенської зони – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.

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Зміна позиції відбулася за рахунок переміщення інших країн у рейтингу.

До слова, до безвізу з ЄС Україна посідала 99 місце.

Лідерами рейтингу є Японія і Сінгапур. Громадяни цих держав можуть відвідувати без віз 190 країн з 227 можливих.

Нагадаємо, Україна підписала безвіз з країною Латинської Америки.

Джерело: Henley & Partners

Фото: Dreamstime

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