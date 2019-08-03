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Факти / Україна / Політика

Зеленський пропонує безвіз з низкою країн для розвитку медичного туризму

Президент Володимир Зеленський пропонує скласти перелік країн, з якими варто було б скасувати візовий режим задля розвитку медичного туризму в Україні.

Безвіз з ЄС

Глава держави заявив про скасування візового режиму для розвитку медичного туризму в Україні.

Він пропонує скласти перелік країн, з якими варто було б скасувати візовий режим для розвитку туризму.

– Ми можемо скласти перелік країн, громадяни яких часто приїжджають до України на лікування, з тим, щоб скасувати для них візовий режим, і звернутися до Міністерства закордонних справ, щоб вони розглянули це питання.

Особливо це стосується тих країн, громадяни яких зазвичай сюди приїжджають на лікування чи оздоровлення і відчувають проблеми під час перетину кордону, – сказав Зеленський.

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Він зауважив, що нині з України на лікування за кордон їде втричі більше людей, ніж приїжджають в Україну, тому питання розвитку медичного туризму досить актуальне.

Нагадаємо, раніше Єгор Чернєв у інтерв’ю Фактам ICTV розповідав, як потрапив у список Слуги народу та чим буде займатись у новій Раді.

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