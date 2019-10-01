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Факти / Україна

Вибори на Донбасі за законами України – Зеленський пояснив формулу Штайнмаєра

Місцеві вибори на Донбасі можуть бути проведені лише згідно Конституції і законодавства України.

володимир зеленський

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу пояснив формулу Штайнмаєра.

Вона означає, що місцеві вибори на Донбасі можуть провести лише за законами України і ОБСЄ має опублікувати звіт, який підтверджуватиме, що вони відбулися за демократичними стандартами.

– Це означає, що жодних виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути, – сказав Зеленський.

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За його словами, лише після цього може вступити в дію закон про особливий статус Донбасу, проте він діє лише до 31 грудня 2019 року, тому буде розроблено новий законопроект.

Його розроблятиме парламент у тісній співпраці з суспільством і в ньому не перетинатимуть жодних червоних ліній.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що перепони для зустрічі лідерів країн нормандської четвірки усунули.

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