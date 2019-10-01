Верховна Рада не встигне призначити вибори в Києві на 8-го грудня, заявили у Слузі народу.

Малоймовірно, що місцеві вибори у Києві відбудуться 8-го грудня, заявив перший заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

За його словами, комітет Верховної Ради готує на розгляд парламенту законопроект №2143-3 із обов’язковою інтеграцією в нього положень законопроекту №2143, в якому не прописано дату проведення виборів у столиці.

– Таким чином, оголошувати вибори потрібно буде окремою процедурою, що в короткі терміни малоймовірно, – заявив Корнієнко.

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Також нардеп нагадав, що поки не сформовано новий склад ЦВК.

Корнієнко також допустив, що вибори в Києві можуть відбутися навесні одночасно з місцевими виборами по всій Україні.

Нагадаємо, Слуга народу подала президенту Володимиру Зеленському 12-13 кандидатур на посади в ЦВК.