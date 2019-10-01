У новому випуску проекту Під куполом народний депутат від партії Батьківщина Андрій Ніколаєнко розповів, як закінчити війну на Донбасі, зменшити тарифи і підняти пенсії.

Новим героєм проекту Під куполом став Андрій Ніколаєнко. Народний депутат від Батьківщини вважає, що військовим способом здобути перемогу у війні на Донбасі Україна не може.

Андрій Ніколаєнко – голова партії Основа. Нардепом став вперше.

Освіта

Закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Працював секретарем Посольства України у Кореї. У 2014 році очолив Держагенство з питань відновлення Донбасу.

Під куполом. Андрій Ніколаєнко

– Як закінчити війну на Донбасі?

– Я вважаю, що кожна війна повинна закінчуватися миром, а саме перемовинами.

– Як повернути Крим?

На його думку, це ще більш віддалена перспектива, ніж закінчення війни на Донбасі.

– Це буде претензійна, серьйозна юридична работа з року в рік. Щоб Росія відчувала, що Крим це важкий тягар, який вона взяла на себе, – вважає депутат.

– Чи потрібно знижувати комунальні тарифи?

– Комунальні тарифи потрібно і можна знижувати. 29 серпня Верховна Рада зареєструвала законопроект про зменшення тарифів. Ми вважаємо, що газ українського видобутку повинен йти на потреби українських громадян. Потрібно розвивати альтернативні джерела постачання і тим самим знижувати ціну на газ.

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– Як підвищити зарплати та пенсії?

– Внесений законопроект про збільшення мінімальної пенсії до реального прожиткового мінімуму. Не фіктивного, який затверджено, а реального до 3400 грн для непрацюючих пенсіонерів. Це реально зробити, але це потребує кардинального перегляду бюджету.

До речі, другим героєм проекту Під куполом став нардеп від Голосу Роман Лозинський.