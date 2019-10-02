Україна повинна розробити стратегію з деокупації Криму і Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність розробки стратегії з деокупації Донбасу і анексованого Криму.

Глава держави наголосив, що потрібно розробити концепцію перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного конфлікту і досягнення миру.

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За його словами, концепція повинна включати заходи щодо відшкодування жертвам війни, притягнення до відповідальності винних у скоєнні тяжких злочинів і реалізацію права на отримання правди про хід подій конфлікту.

Зеленський заявив про необхідність стратегії з деокупації Криму і Донбасу, повернення їх під контроль України.

– Це відповіді на складні питання: яким буде життя людини після відновлення контролю над Кримом і окупованими частинами сходу країни, принципи та форми відповідальності, а в деяких випадках і звільнення від неї, – за співпрацю з окупаційною владою, – сказав він.

До слова, Зеленський зустрівся з депутатами і головами фракцій, щоб пояснити позицію України щодо формули Штайнмаєра.