Підготовка нового законопроекту про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей до зустрічі у нормандському форматі є недоцільною.

Глава комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко вважає, що зараз не варто починати роботу над новим законопроектом про особливий статус Донбасу.

За його словами, спочатку потрібно провести переговори в нормандському форматі і побачити ті домовленості, яких вдасться досягти.

– Потім ми сядемо думати, як краще їх оформити з точки зору міжнародного та українського права, – сказав Яременко.

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Він додав, що президент Володимир Зеленський розуміє необхідність якнайшвидшого проведення переговорів з Росією.

До слова, представник уряду в парламенті Ірина Верещук заявила, що зустріч у нормандському форматі може відбутися у жовтні-грудні 2019 року.