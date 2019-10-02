Зустріч нормандської четвірки може відбутися в жовтні-листопаді або грудні 2019 року.

Представник уряду в парламенті Ірина Верещук прогнозує, що зустріч у нормандському форматі може відбутися восени або на початку зими.

Ви чули президента Зеленського, який говорив – якомога швидше. Він працює над тим, щоб зробити можливою ​​таку зустріч, – сказала Ірина Верещук журналістам в парламенті.

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Коментуючи узгоджену формулу Штайнмаєра Ірина Верещук додала, що її немає.

Це усна домовленість, усний алгоритм, який передбачав певну модель проведення виборів. Є тільки підписаний лист. Українська сторона прийняла до уваги лист Сайдіка, в якому пояснюється можливе проведення виборів за певних умов, – підсумувала народний депутат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував зустріч у нормандському форматі після узгодження формули Штайнмаєра.