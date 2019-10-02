Опубліковано лист представника України в ТКГ Леоніда Кучми, який він підписав на ім’я спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка.

Прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер опублікувала підписаний Леонідом Кучмою лист на ім’я спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка.

Читайте: Перепони усунені: Зеленський анонсував зустріч у нормандському форматі

Текст листа:

Шановний пане Сайдік! У додатку до Вашого електронного повідомлення від 13 вересня цього року серед учасників Тристоронньої контактної групи було поширено узгоджений дипломатичними радниками глав держав та урядів України, ФРН, Франції та Російської Федерації 11 вересня 2019 року текст щодо імплементації так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство в наступній редакції:

Цей закон набуває чинності о 20.00 за місцевим часом у день голосування на дочасних місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей, які призначено та проведено відповідно до Конституції України і спеціального закону України, що регулює дочасні місцеві вибори у згаданих районах. Він діятиме на тимчасовій основі до дня публікації підсумкової доповіді місією БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами, відповідно до встановленої практики БДІПЛ ОБСЄ, про відповідність загалом дочасних місцевих виборів стандартам ОБСЄ та міжнародним стандартам для демократичних виборів, а також українському законодавству, в якій дає відповідь на запитання, погоджене у нормандському форматі, затверджене Тристоронньою контактною групою і направлене Україною в її запрошенні й Головуванням ОБСЄ Директору БДІПЛ.

Цей закон продовжує діяти на постійній основі, у разі якщо в підсумковій доповіді БДІПЛ ОБСЄ буде зроблено висновок відповідно до встановленої практики БДІПЛ ОБСЄ, що дочасні позачергові місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей були проведені загалом відповідно до стандартів ОБСЄ та українського законодавства, відповідаючи на запитання, погоджене в нормандському форматі, затверджене Тристоронньою контактною групою та направлене Україною в її запрошенні й Головуванням ОБСЄ директору БДІПЛ.

Українська сторона приймає текст цієї формули.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна погодила формулу Штайнмаєра.

За словами президента Володимира Зеленського, її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей.