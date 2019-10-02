ГПУ готує проект підозри Петру Порошенку, що стосується зловживання владою.
Генеральна прокуратура України може вручити підозру президенту Петру Порошенку за статтею про зловживання владою.
За словами джерела у ГПУ, нині активно відпрацьовуються проекти підозр п’ятому главі держави, а також низці нинішніх і колишніх народних депутатів.
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При цьому співрозмовник не повідомив про подробиці, зазначивши лише, що проект підозри Порошенка стосується зловживання владою.
Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань 13 вересня відбувся допит Петра Порошенка.
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