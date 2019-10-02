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Меркель сказала, де пройде саміт нормандської четвірки

Саміт нормандської четвірки пройде в Парижі.

Ангела Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що саміт нормандської четвірки пройде в Парижі (Франція).

За її словами, зараз вирішується питання про дату зустрічі.

Читайте: Перепони усунені: Зеленський анонсував зустріч у нормандському форматі

– Ми хочемо знайти дату, щоб зустрітися в Парижі, цього разу це буде Париж, – сказала вона.

Нагадаємо, представник уряду в парламенті Ірина Верещук заявила, що зустріч у нормандському форматі може відбутися у жовтні-грудні 2019 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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