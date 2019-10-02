Власники євроблях 2 жовтня збираються на черговий мітинг За доступне розмитнення під Верховною Радою.
Мітинг власників євроблях під Радою запланований для того, щоб влада зробила доступним розмитнення авто.
Організатором акції є Авто Євро Сила. Протестувальники почали збиратися під стінами парламенту ще о 7.30 ранку.
Учасники акції просять ініціювати як один з термінових законопроект про доступне розмитнення та проголосувати його протягом жовтня, щоб остаточно вирішити питання з єврономерами та в цілому доступного розмитнення.
Через проведення акції спостерігаються затори вздовж вулиці Михайла Грушевського та в урядовому кварталі.
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Серед вимог, які висувають активісти, такі:
- скасувати акциз;
- знизити ставки на розмитнення;
- забезпечити справедливу оцінку вартості авто;
- дозволити розмитнювати мікроавтобуси, автобуси, вантажівки, які були виготовлені у період включно до 2010 року;
- ввести обов’язковий техогляд замість сертифікацій та євростандартів;
- надати пільги людям з інвалідністю, багатодітним та ветеранам;
- прибрати з влади корупціонерів.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів за порушення ввезення евроблях в Україну на три місяці.
Джерело: АвтоЄвроСила
Фото: АвтоЄвроСила