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Факти / Україна / Суспільство

Мітинг євробляхерів під Радою – власники авто збираються на акцію За доступне розмитнення

Власники євроблях 2 жовтня збираються на черговий мітинг За доступне розмитнення під Верховною Радою.

Мітинг євробляхерів під Радою – власники авто збираються на акцію За доступне розмитнення

Мітинг власників євроблях під Радою запланований для того, щоб влада зробила доступним розмитнення авто.

Організатором акції є Авто Євро Сила. Протестувальники почали збиратися під стінами парламенту ще о 7.30 ранку.

Учасники акції просять ініціювати як один з термінових законопроект про доступне розмитнення та проголосувати його протягом жовтня, щоб остаточно вирішити питання з єврономерами та в цілому доступного розмитнення.

Через проведення акції спостерігаються затори вздовж вулиці Михайла Грушевського та в урядовому кварталі.

Читайте: Рада підтримала відстрочку штрафів за нерозмитнені євробляхи

Серед вимог, які висувають активісти, такі:

  • скасувати акциз;
  • знизити ставки на розмитнення;
  • забезпечити справедливу оцінку вартості авто;
  • дозволити розмитнювати мікроавтобуси, автобуси, вантажівки, які були виготовлені у період включно до 2010 року;
  • ввести обов’язковий техогляд замість сертифікацій та євростандартів;
  • надати пільги людям з інвалідністю, багатодітним та ветеранам;
  • прибрати з влади корупціонерів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів за порушення ввезення евроблях в Україну на три місяці.

Джерело: АвтоЄвроСила

Фото: АвтоЄвроСила

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