Верховна Рада ухвалила законопроект про відстрочення штрафів за порушення ввезення євроблях в Україну в першому читанні і в цілому.

Верховна Рада ухвалила законопроект №1030 про відстрочення штрафів за порушення ввезення євроблях на три місяці.

У першому читанні за нього проголосували 276 депутатів, у другому – 284 депутати.

Читайте: Рада розглядає законопроект про організацію оборони держави (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що питання, пов’язані з розмитненням автомобілів з іноземною реєстрацією, вимагають додаткового комплексного вирішення з урахуванням позицій всіх верств населення та експертного середовища.

Штрафи за їзду на нерозмитнених євробляхах набудуть чинності 20 листопада.

Закон набуває чинності з дня публікації і після підпису президента.

Нагадаємо, що з 24 серпня набули чинності штрафи за нерозмитнені авто на єврономерах. Факти ICTV писали, кого дозволили штрафувати і на скільки.