Підписання формули Штанмайєра є прогресом, але санкції з Росії знімати поки не будуть.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала прогресом підписання формули Штайнмайєра.
Вона зазначила, що говорити про можливе зняття санкцій з Росії поки передчасно.
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– Ми домоглися прогресу, але потрібно багато подальших кроків. Це не означає, що ми вже можемо зняти санкції. Є передумови, і всі сторони сьогодні це підтвердили, що тепер може відбутися зустріч в нормандському форматі на рівні голів держав і урядів, – сказала вона.
Нагадаємо, Меркель повідомила, що саміт нормандської четвірки пройде в Парижі (Франція).
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