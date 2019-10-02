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Ми домоглися прогресу: Меркель про формулу Штайнмаєра і зняття санкцій з РФ

Підписання формули Штанмайєра є прогресом, але санкції з Росії знімати поки не будуть.

Ми домоглися прогресу: Меркель про формулу Штайнмаєра і зняття санкцій з РФ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала прогресом підписання формули Штайнмайєра.

Вона зазначила, що говорити про можливе зняття санкцій з Росії поки передчасно.

Читайте: Що таке формула Штайнмаєра – у трьох пунктах

– Ми домоглися прогресу, але потрібно багато подальших кроків. Це не означає, що ми вже можемо зняти санкції. Є передумови, і всі сторони сьогодні це підтвердили, що тепер може відбутися зустріч в нормандському форматі на рівні голів держав і урядів, – сказала вона.

Нагадаємо, Меркель повідомила, що саміт нормандської четвірки пройде в Парижі (Франція).

Джерело: Інтерфакс-Україна

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