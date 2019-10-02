На переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську 1 жовтня сторони погодили текст формули Штайнмаєра. Доступно про головні її пункти – читайте на Фактах ICTV.

Що таке формула Штайнмаєра – простими словами пояснив президент України Володимир Зеленський після переговорів ТГК щодо Донбасу.

Головні пункти:

Місцеві вибори в ОРДЛО лише за законами України. ОБСЄ має визнати, що вибори відбулися за міжнародними стандартами. Тільки після виконання двох попередніх умов – набуття чинності на постійній основі закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомого також як закон про особливий статус Донбасу.

Читайте: Особливий статус та вибори на Донбасі: що таке формула Штайнмаєра

Нагадаємо, 1 жовтня Україна погодила формулу Штайнмаєра. Її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей.