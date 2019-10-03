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Факти / Україна

Майже на $40 млн: Держдеп схвалив продаж Україні Javelin

Державний департамент США дозволив продаж Україні ракетних комплексів Javelin на $40 млн.

Майже на $40 млн: Держдеп схвалив продаж Україні Javelin

Держдепартамент США ухвалив рішення про продаж Україні нової партії переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Відомство схвалило поставку комплексів на суму $39,3 млн.

Фото: Dreamstime

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