Американські ЗМІ повідомляють, що конгрес США схвалив поставку зброї Україні на суму $39 млн.

Анонімні джерела повідомили одному з американських видань, що Конгрес Сполучених Штатів попередньо схвалив затверджену Держдепартаментом США поставку Україні ракетних комплексів Javelin на суму $39 млн.

За попередньою інформацією, про продаж 150 протитанкових ракет і двох додаткових танкових установок може бути повідомлено не пізніше вівторка.

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Нагадаємо, раніше Україна направила звернення до США із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Крім того, президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність України купити більше Javelin у США.