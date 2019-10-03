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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

На приватизацію передадуть 800 підприємств – Милованов

У Кабміні найближчим часом завершать роботу над списком підприємств, які передадуть на приватизацію.

Тимофій Милованов

Українська влада планує передати 800 підприємств на приватизацію, заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

За його словами, відомство вже найближчим часом представить повний список підприємств. Не будуть приватизованими тільки важливі для держави установи, підкреслив Милованов.

– А все інше буде передано на приватизацію задля залучення інвестицій та економічного зростання, – повідомив міністр.

Читайте: Хочу, щоб і в Україні фермери заробляли $20 тис. – інтерв’ю Милованова

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна Рада скасувала перелік держпідприємств, заборонених для приватизації.

Як повідомлялося, в Україні планують розпочати велику приватизацію державних банків.

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