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Факти / Україна

Нове IT-рішення допоможе знизити корупцію на митниці – Дубілет

На митницях України запустять ІТ-рішення, яке дозволить знизити корупцію.

Митниця

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що нове рішення для запобігання корупції на митниці обійшлося державі в одну гривню. Його запустять протягом тижня.

За його словами, за допомогою орієнтувань від силових відомств на митницях зупиняють вантажі “підозрілих” компаній, однак насправді просто намагаються отримати хабар таким чином.

– Найдивніше, що майже будь-який СБУшник, скажімо, з Житомирської області, може надіслати таке орієнтування на, скажімо, київську компанію, яка везе вантаж через Львівську митницю. Часто ці орієнтування можуть бути абсолютно безпідставними, – пояснив Дубілет.

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Після запуску бізнес-процесу на базі iDoc відповідні орієнтування можна буде подавати тільки в електронній формі.

За словами міністра, це рішення повинно призвести до зниження подібних запитів, а ті, які все ж подаватимуть, ретельно аналізуватимуть.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення про скорочення кількості митниць в Україні до 16.

Джерело: Дмитро Дубілет

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