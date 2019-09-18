У Кабміні розповіли, що скоро в Україні заборонять вимагати ксерокопії документів.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет оголосив про запуск відмови від паперового документообігу в державних органах.

Серед іншого, Кабмін планує заборонити подання документів на прийом на роботу або на конкурси в паперовій формі.

Також уряд хоче позбутися непотрібного копіювання документів: копій дипломів (є реєстр), копій паспортів (є ЕЦП) і багатьох інших.

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– Трудові книжки повинні нарешті піти в історію. Це, до речі, оцінить і бізнес, – вважає Дубілет.

Крім того, в Кабміні анонсували створення єдиного реєстру держслужбовців.

Дубілет прогнозує, що влада зможе впровадити зміни до канцелярії протягом шести-дев’яти місяців.

Як повідомлялося, Дубілет заборонив уряду закуповувати дорогу канцелярію.