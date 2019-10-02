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Факти / Україна

Початок боротьби з феодалізмом – Кабмін скоротив кількість митниць в Україні

Кількість митниць в Україні вирішили скоротити з 26 до 16, що допоможе у боротьбі з корупцією.

митниця

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про скорочення українських митниць з 26 до 16.

Також окремо залишаться працювати лабораторія і кінологічний центр.

– Початок боротьби з “феодалізмом”, коли кожна митниця – окреме князівство, зі своїми правилами, опорою на місцевих голову ОДА, поліцейського, прокурора, – розповів Нефьодов.

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Зменшення кількості митниць також дозволить:

  • оптимізувати логістику;
  • економити на адміністративних витратах;
  • створити Координаційно-моніторингову митницю.

Далі планують призначити в.о. керівників митниць, почати переведення людей у регіонах, реєструвати юридичних осіб.

До слова, Кабінет міністрів підтримав відстрочку штрафів за нерозмитнені євробляхи до 1 січня 2020 року.

Джерело: Максим Нефьодов

Фото: Dreamstime

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