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Факти / Україна

САП готує арешт екс-нардепа Микитася

Детективи НАБУ 2 жовтня оголосили підозру нардепу VIII скликання Максиму Микитасю у справі про заволодіння нерухомістю Нацгвардії, а 3 жовтня – вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.

Максим Микитась

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює екс-нардепа Максима Микитася в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн грн. застави.

Микитасю інкримінується “організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був нардеп, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі Києва на нерухомість в житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва”.

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Внаслідок таких дій держустанові завдано збитків на 81 635 448 грн.

Нагадаємо, 5 вересня САП направила до Вищого антикорупційного суду перший обвинувальний акт, що стосується зловживання владою.

Фото: Максим Микитась

Джерело: САП

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