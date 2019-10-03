Детективи НАБУ 2 жовтня оголосили підозру нардепу VIII скликання Максиму Микитасю у справі про заволодіння нерухомістю Нацгвардії, а 3 жовтня – вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює екс-нардепа Максима Микитася в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн грн. застави.

Микитасю інкримінується “організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був нардеп, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі Києва на нерухомість в житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва”.

Читайте: Антикорупційний суд: все, що потрібно знати

Внаслідок таких дій держустанові завдано збитків на 81 635 448 грн.

Нагадаємо, 5 вересня САП направила до Вищого антикорупційного суду перший обвинувальний акт, що стосується зловживання владою.

Фото: Максим Микитась