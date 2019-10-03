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Факти / Україна / Політика

Що відомо про нового секретаря РНБО Олексія Данілова

Олексій Данілов став новим секретарем РНБО. Що про нього відомо – читайте на Фактах ICTV.

Олексій Данілов

Олексію Данілову 57 років. Він народився у місті Красний Луч Луганської області.

З 1994 до 1997 року обіймав посаду голови Луганської міської ради.

У 2005 році протягом кількох місяців був головою Луганської обласної державної адміністрації.

З 2006 до 2007 року був народним депутатом Верховної Ради V скликання від фракції Блок Юлії Тимошенко.

З 23 липня 2019 року був заступником секретяря РНБО.

Читайте: Зеленський призначив Данілова новим секретарем РНБО

Згідно з декларацією за 2018 рік, Олексій Данілов володіє готівкою у розмірі 118 тис. 350 грн. У валюті декларант має $47 500.

З нерухомості Олексій Данілов володіє квартирою в Києві розміром 352,3 м², житловим будинком у Васильківському районі Київської області розміром 446 м², земельною ділянкою у Васильківському районі розміром 2160 м².

До слова, раніше Факти ICTV писали, що відомо про Ігоря Клименка – нового голову Нацполіції.

Фото: Олексій Данілов 

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