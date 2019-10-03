PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленський призначив Данілова новим секретарем РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем РНБО.

Зеленський призначив Данілова новим секретарем РНБО

Указ №733/2019 про призначення Олексія Данилова секретарем РНБО з’явився на сайті Офісу президента.

Призначити Данілова Олексія Мячеславовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Читайте: Данилюк вперше прокоментував свою відставку

До слова, раніше Олексій Данилов був заступником секретаря РНБО.

З грудня 2007 року працював заступником директора Інституту європейської інтеграції та розвитку.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Володимир Зеленський
Зеленський не повинен звітувати перед Радою щодо переговорів з РФ – Яременко
Формула Штайнмаєра – реакція Ради та суспільства
Формула Штайнмаєра – реакція Ради та суспільства
зеленский
Деокупація Криму і Донбасу: Зеленський заявив про необхідність розроблення стратегії
Зеленський пояснив керівникам фракцій Ради позицію щодо формули Штайнмаєра
Зеленський пояснив керівникам фракцій Ради позицію щодо формули Штайнмаєра
Що у США думають про Україну на тлі скандалу щодо стенограми розмови президентів
Що у США думають про Україну на тлі скандалу щодо стенограми розмови президентів
Формула Штайнмаєра і жодної капітуляції. Головне з брифінгу Зеленського
Формула Штайнмаєра і жодної капітуляції. Головне з брифінгу Зеленського
Закон про касові апарати: які зміни торкнуться малого і середнього бізнесу
Закон про касові апарати: які зміни торкнуться малого і середнього бізнесу
Володимир Зеленський
Вибори на Донбасі за законами України – Зеленський пояснив формулу Штайнмаєра
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка