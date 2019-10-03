Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем РНБО.

Указ №733/2019 про призначення Олексія Данилова секретарем РНБО з’явився на сайті Офісу президента.

Призначити Данілова Олексія Мячеславовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

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До слова, раніше Олексій Данилов був заступником секретаря РНБО.

З грудня 2007 року працював заступником директора Інституту європейської інтеграції та розвитку.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади секретаря РНБО Олександра Данилюка.