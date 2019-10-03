PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Транзит газу: Нафтогаз відповів на пропозицію Путіна

Україна не продовжуватиме на рік контракт з Газпромом щодо транзиту газу з РФ, оскільки встигне виконати вимоги ЄС.

Транзит газу: Нафтогаз відповів на пропозицію Путіна

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що Україна повинна встигнути виконати вимоги ЄС щодо транзиту російського газу, тому відмовляється від продовження контракту з Газпромом ще на рік, яке запропонував президент РФ Володимир Путін.

Зараз Національній комісії з держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг необхідно впровадити в свої нормативні акти європейські мережеві кодекси, які стосуються тарифів, балансування і розподілу потужностей.

Їй також потрібно буде відповідати європейським правилам.

Читайте: Росія готова продовжити газовий контракт з Україною на рік – Путін

Якщо Нацкомісія не встигне ввести всі необхідні норми, то можна укладати короткі контракти за ринковими цінами.

– Цей варіант краще продовження поточного контракту, і він дозволяє навіть зараз застосувати європейські правила до цих операцій, – підсумував Вітренко.

До слова, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що контракт на пряме постачання газу з РФ можливий тільки на ринкових умовах.

Джерело: Юрій Вітренко

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Паспорт РФ
Країни ЄС отримали інструкцію щодо видавання віз жителям ОРДЛО
Siemens
Попри санкції: Siemens почала нове будівництво в Росії
Росія готова продовжити газовий контракт з Україною на рік – Путін
Росія готова продовжити газовий контракт з Україною на рік – Путін
північний потік 2
Північний потік-2 готовий на 83% – будівництво гальмує Данія
104: як увійти в особистий кабінет і внести показники лічильника
104: як увійти в особистий кабінет і внести показники лічильника
Еммануель Макрон
Повернення Росії в ПАРЄ не свідчить про бажання забути про конфлікти – Макрон
У Москві чоловік помер, вдавившись шматком сала
У Москві чоловік помер, вдавившись шматком сала
НАТО чи ні? Лікнеп для спікерів президента
НАТО чи ні? Лікнеп для спікерів президента
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка