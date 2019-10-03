Україна не продовжуватиме на рік контракт з Газпромом щодо транзиту газу з РФ, оскільки встигне виконати вимоги ЄС.

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що Україна повинна встигнути виконати вимоги ЄС щодо транзиту російського газу, тому відмовляється від продовження контракту з Газпромом ще на рік, яке запропонував президент РФ Володимир Путін.

Зараз Національній комісії з держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг необхідно впровадити в свої нормативні акти європейські мережеві кодекси, які стосуються тарифів, балансування і розподілу потужностей.

Їй також потрібно буде відповідати європейським правилам.

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Якщо Нацкомісія не встигне ввести всі необхідні норми, то можна укладати короткі контракти за ринковими цінами.

– Цей варіант краще продовження поточного контракту, і він дозволяє навіть зараз застосувати європейські правила до цих операцій, – підсумував Вітренко.

До слова, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що контракт на пряме постачання газу з РФ можливий тільки на ринкових умовах.

Джерело: Юрій Вітренко