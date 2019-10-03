У Києві на хабарі в $ 20 тис. затриманий завідувач відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології ім. О. О. Шалімова.

На хабарі в $ 20 тис. затриманий завідувач відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології ім. О. О. Шалімова. За даними ЗМІ, йдеться про Олега Котенка.

Лікаря-трансплантолога затримали на гарячому під час отримання грошей від пацієнта за проведену раніше операцію з трансплантації печінки, подальше лікування і реабілітацію.

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Під час обшуку робочого кабінету затриманого були вилучені кошти в сумі понад $60 тис.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.







У Києві лікаря затримали на хабарі в $20 тис. за пересадку печінки / 2 фотографии

Раніше заступник гендиректора Київзеленбуд присвоїв 10 млн грн, які були виділені для благоустрою столичного парку Партизанської слави.