PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Києві лікаря затримали на хабарі в $20 тис. за пересадку печінки

У Києві на хабарі в $ 20 тис. затриманий завідувач відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології ім. О. О. Шалімова.

врача задержали на взятке

На хабарі в $ 20 тис. затриманий завідувач відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології ім. О. О. Шалімова. За даними ЗМІ, йдеться про Олега Котенка.

Лікаря-трансплантолога затримали на гарячому під час отримання грошей від пацієнта за проведену раніше операцію з трансплантації печінки, подальше лікування і реабілітацію.

Читайте: Двох чиновників оборонного держпідприємства затримали на хабарах

Під час обшуку робочого кабінету затриманого були вилучені кошти в сумі понад $60 тис.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

У Києві лікаря затримали на хабарі в $20 тис. за пересадку печінки / 2 фотографии

Раніше заступник гендиректора Київзеленбуд присвоїв 10 млн грн, які були виділені для благоустрою столичного парку Партизанської слави.

Джерела: Прокуратура Києва, УНН

Фото: Прокуратура Києва

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Бресті відбудеться турнір з міні-футболу для людей з пересадженими органами
У Бресті відбудеться турнір з міні-футболу для людей з пересадженими органами
Вагітність
Американка через помилку лікарів народила дитину іншої раси
Чиновник Київзеленбуду привласнив 10 млн грн, виділених на ремонт парку
Чиновник Київзеленбуду привласнив 10 млн грн, виділених на ремонт парку
хабар
Від 60 до 100 тис. грн щомісяця: СБУ викрила на хабарах чиновників Держгеокадастру
Диабет
Діабет і зайва вага. Медики розвінчали 6 міфів про солодке
Суперсучасне обладнання і нові знання: як стажуються українські лікарі в Канаді
Суперсучасне обладнання і нові знання: як стажуються українські лікарі в Канаді
інтерни
МОЗ планує змінити правила проходження інтернатури
Юрій Гримчак
НАБУ і СБУ затримали Юрія Гримчака, проходять обшуки
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка