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Факти / Україна

Чиновник Київзеленбуду привласнив 10 млн грн, виділених на ремонт парку

Заступник гендиректора Київзеленбуд присвоїв 10 млн грн, які були виділені для благоустрою столичного парку Партизанської слави.

Чиновник Київзеленбуду привласнив 10 млн грн, виділених на ремонт парку

Заступник генерального директора комунального об’єднання Київзеленбуд присвоїв 10 млн грн бюджетних грошей, які були виділені для благоустрою парку Партизанської слави в Дарницькому районі Києва.

Розслідування зафіксувало завищений обсяг і вартість виконаних робіт на суму понад 10 млн грн.

За даними співробітників спецслужби, чиновник був у змові з представниками комерційної структури, яка мала ознаки фіктивності.

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Поліцейські обшукали офіси та вилучили електронні ключі та носії інформації. На них є документи, що підтверджують протиправну діяльність.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Чиновнику і представнику компанії оголосили про підозру.

Чиновник Київзеленбуду привласнив 10 млн грн, виділених на ремонт парку / 4 фотографии

До слова, президент Володимир Зеленський запропонував парламенту скасувати можливість внесення застави по тяжким корупційним статтям.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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