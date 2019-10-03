Генеральна прокуратура змінила групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у провадженнях щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

ГПУ 30 вересня вирішила змінити прокурорів, що займаються справою Катерини Гандзюк.

Нова група прокурорів вже оновила план досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо вбивства активістки.

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Під процесуальним керівництвом Генпрокуратури слідчі Головного слідчого управління СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо Катерини Гандзюк (ч. 2 ст. 121 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, 6 червня 2019 року суд виніс вирок п’ятьом співучасникам нападу на Гандзюк: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову.