Уряд спробує залучити інвестиції на розвиток Укрзалізниці та Укрпошти за допомогою продажу частини акцій компаній.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після скасування переліку стратегічних держкомпаній, які не можна приватизовувати, планують продати частину акцій Укрзалізниці та Укрпошти.

Таким чином хочуть залучити інвестиції для модернізації та покращення управління відповідних держкомпаній.

– З переліку об’єктів вилучили Укрпошту та Укрзалізницю. Це не означає, що їх продадуть з молотка, але це переконливий сигнал, що державний бюджет зможе поповнитись грошима, – сказав Криклій.

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У власності держави перебуватиме щонайменше 50% плюс одна акція Укрзалізниці та Укрпошти.

До слова, Владислав Криклій розповів, що Укрзалізницю хочуть розділити на три компанії.

Джерело: Владислав Криклій