В Україні можуть заборонити фізичним особам-підприємцям (ФОП) надавати послуги.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що в Україні можуть ввести обмеження для фізичних осіб-підприємців у наданні послуг.

Це робиться з метою боротьби з використанням спрощеної системи оподаткування для мінімізації податків під час виплати заробітних плат.

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Фізичним особам-підприємцям можуть дозволити лише торгувати та займатися виробництвом.

– Якщо поєднати підняття порогу максимального доходу для того, щоб мати право працювати за спрощеною системою оподаткування, щоб це не можна було використовувати ФОП під час виплати зарплат, наприклад, прибрати послуги, залишити тільки торгівлю та виробництво, то я не бачу проблем для держави, – заявив Данило Гетманцев.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд не має наміру підвищувати податки.