Більшість українців не знають, скільки насправді податків йде з зарплати, оскільки це за них робить роботодавець. Факти ICTV розібралися, які податки з зарплати в Україні збираються щомісячно.

Майже 50/50

З податків кожного українця, який офіційно працевлаштований, фінансується будівництво доріг та парків, пенсії, медичні послуги, зарплати лікарям, вчителям та депутатам.

Роботодавець щомісяця перераховує державі близько 41,5% заробітку кожного співробітника. Для порівняння: бельгієць віддає державі 55,6% доходу, угорець – 52,6%, німець – до 45%, болгарин – 10%, росіянин – 13%.

Які податки платять з зарплати українці?

Розглянемо, скільки “коштує” нам держава, на прикладі в 15 тис. грн:

Податок на доходи фізосіб (ПДФО) – 18% (якщо зарплата 15 тис. грн, відрахують – 2 700 грн). 10,8% – йдуть у бюджет міста, а 7,2% – на потреби країни. Отримані кошти місто витрачає на ремонт доріг, благоустрій, а країна – фінансує органи влади, оклади держслужбовців.

Якщо сплачуєте ПДФО, маєте право один раз на рік отримати 18% від офіційної ставки: в разі оформлення іпотеки, витрат на освіту та лікування. Потрібно лише надати Фіскальній службі відповідну довідку.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22% (3 300 грн. від 15 тис. грн). ЄСВ дозволяє заробити собі на пенсію, отримати лікарняні та компенсації за нещасні випадки. Основну суму – 2 775 грн (18,5%) – отримує Пенсійний фонд. Звідти гроші розподіляються між пенсіонерами.

Решта – 577,5 грн (3,85%) – потрапляє у Фонди з втрати працездатності та безробіття. Ці гроші можуть повернутися до вас в разі втрати роботи. Для цього необхідно зареєструватися в Центрі зайнятості, там вам будуть платити попередню зарплату протягом трьох місяців. Непрацездатні люди з інвалідністю також мають право отримувати компенсації завдяки ЄСВ.

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Військовий збір – 1,5% (225 грн – з зарплати в 15 тис. грн).

До припинення бойових дій на Сході України з частини населення, що працює, стягується податок на оборону. Нарахування йдуть в загальний бюджет, а потім перерозподіляються між різними відомствами.

В результаті: ви могли б отримувати 15 тис. грн, проте після всіх відрахувань на руки отримаєте – 8 775 грн.

Яка ситуація в інших країнах?

Більша частина світу сплачує податок на особисті доходи (за винятком ОАЕ, Монако, Саудівської Аравії та ін.).

В Україні 18% платять усі, незалежно від рівня доходу. Тоді як за кордоном ставка ПДФО переважно залежить від розміру зарплати. Чим вищий заробіток – тим вище податок. В США він, наприклад, коливається від 10 до 39,6%. Одинаки також часто платять більше, аніж сім ї з дітьми.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує з наступного року поступово зменшувати податки та зробити їх рівними для всіх платників.