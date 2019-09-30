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Факти / Україна

Уряд не має наміру підвищувати податки – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що уряд не має наміру підвищувати податки.

Уряд не має наміру підвищувати податки – Гончарук

Уряд не планує порушувати питання про підвищення податків в Україні.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

– Ми не плануємо як уряд підвищувати податки, це неправильний шлях. Держава не повинна збільшувати обсяг ресурсів, які вона пропускає через себе, – сказав він.

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На його думку, держава повинна створювати стимули, щоб люди не боялися вкладати гроші у свою справу для її розвитку.

До речі, у Верховній Раді обіцяють внести правки до податкового законопроекту.

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