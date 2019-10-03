Велика Британія підтримує прагнення України вирішити конфлікт на Донбасі і погодження формули Штайнмаєра.

МЗС Великої Британії вважає позитивними моментом погодження так званої формули Штайнмаєра Україною і Росією.

Державний міністр Великої Британії з питань Європи і США Крістофер Пінчер вважає, що ця подія є обнадійливим кроком до вирішення конфлікту на Донбасі.

Крім того, вона свідчить про те, що президент Володимир Зеленський шукає дипломатичні шляхи вирішення конфлікту.

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Пінчер додав, що Велика Британія повністю підтримує виведення іноземних військ і припинення вогню перед проведенням місцевих виборів на Донбасі.

– Тепер Росія має зіграти свою роль для припинення конфлікту, негайно припинивши підтримувати сепаратистів і виконуючи свої зобов’язання за Мінськими угодами, – підсумував міністр.

До слова, у Франції схвалили узгодження формули Штайнмаєра під час переговорів ТКГ.