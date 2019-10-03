Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища займається питанням розблокування поставок вугілля на Луганську ТЕС, яка з червня не отримує вугілля через блокування поставок з боку Російської Федерації.

Якщо питання поставок вугілля не вдасться вирішити, влада готова обговорювати з компаніями питання зміни ціни на газ. Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель під час комітету з питань енергетики і ЖКГ.

– Ми активно працюємо для розблокування поставок вугілля. Ми розуміємо, що навіть в умовах дуже важких відносин з російською стороною – це наші українські люди (в Луганській області – Ред.). Більш того, в наших аргументах ми говоримо “це питання енергозабезпечення людей”. Це як вода, повітря, – зазначив Олексій Оржель.

На його думку, є шанс, що найближчим часом постачання вугілля на Луганську ТЕС відновиться.

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– Сподіваюся, що найближчим часом буде розблоковано постачання вугілля з Російської Федерації, поки більше варіантів немає, – повідомив міністр Олексій Оржель.

Також міністр прокоментував питання можливого зниження ціни на газ для Луганської ТЕС.

– Хочу відзначити конструктивну позицію компанії-власника Луганської ТЕС. Що стосується ПСО і можливих змін в рамках ПСО, якщо ціна не буде перекривати, то ми будемо виходити з того, що вдасться Кабміну досягти в результаті переговорів і чи зможемо ми забезпечити повністю вугілля на станцію. Якщо буде дійсно необхідність у пошуку енергоносіїв і відповідної ціни, то будемо сідати і безпосередньо з компаніями це обговорювати, – зазначив Оржель.

Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею тільки з російської території, тому що під’їздів до електростанції по контрольованій українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів.

З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на постачання вугілля в Україну.

Фото: mpe.kmu.gov.ua