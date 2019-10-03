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Факти / Україна

З Києва до Херсона запустять ще один потяг Інтерсіті

До кінця 2019 року Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті сполученням Київ-Херсон.

З Києва до Херсона запустять ще один потяг Інтерсіті

Укрзалізниця вирішила призначити ще один поїзд Інтерсіті з Києва до Херсона у зв’язку зі збільшенням пасажиропотоку в цьому напрямку.

Тому до кінця року тут курсуватимуть два швидкісних денних поїзди Інтерсіті та нічний.

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На даний момент за маршрутом Київ-Херсон курсують швидкісний поїзд Інтерсіті №766 та нічний пасажирський поїзд №102.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує наступного року запустити потяг за маршрутом Київ-Берлін.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УНІАН

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