Кабмін та НБУ підписали меморандум про взаємодію для досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та голова НБУ Яків Смолій підписали меморандум про взаємодію для досягнення стійкого економічного зростання і цінової стабільності.

Згідно з документом, НБУ і надалі проводитиме монетарну політику, спрямовану на зниження інфляції до 5% з допустимим діапазоном відхилень +/- 1 п.п. Зі свого боку Кабмін буде підтримувати зниження інфляції до рівня 5% шляхом проведення виваженої економічної політики.

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– Ми у меморандумі закріпили кроки, які будемо координувати як з боку НБУ, так і з боку Кабміну, – повідомив Смолій.

Серед пунктів меморандуму розвиток фінансового ринку, дедоларизація економіки, поступове зменшення частки держави в банківському секторі до 20% та ведення прозорої та передбачуваної політики у сфері адміністративно регульованих цін і тарифів.

До речі, бюджетний комітет Верховної Ради повинен опрацювати пропозиції щодо проекту Держбюджету до 15 жовтня.