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Факти / Україна

Аварійна посадка Ан-12 під Львовом: фото і відео з висоти

Фото і відео з висоти пташиного польоту аварійної посадки Ан-12 під Львовом з’явилися у мережі.

Аварийная посадка Ан-12

У мережі опублікували фото і відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом.

На знімках видно серйозні пошкодження передньої частини літака. Навколо нього розкидані уламки.

Читайте: Перше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом

В аварії Ан-12 загинули п’ятеро людей, ще троє госпіталізовані у важкому стані.

Аварійна посадка Ан-12 під Львовом: фото і відео з висоти / 4 фотографии

Нагадаємо, 4 жовтня Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львова.

Фото: Zaxid.Net

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