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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Чому Україна купує електроенергію в Росії і чим це загрожує

Україна з 1 жовтня знову почала отримувати частину електроенергії з Росії. Чому так відбувається і чи можливо обійтися без імпорту російської електроенергії – читайте на Фактах ICTV.

запуск ринку електроенергії

Україна відновила імпорт російської електроенергії, бо з 1 липня почав діяти закон, у якому були зняті будь-які обмеження щодо контрактів з країною-агресором.

Тому постачання російської електроенергії в Україну відбувається в правовому полі.

Політтехнолог Олександр Голобуцький говорить, що аморально купувати у країни агресора, бо Росія все одно використовуватиме це в геополітичних питаннях.

Якщо б вона не використовувала всі ці питання заради вирішення своїх геополітичних питань, то, можливо, б ніяких проблем не було, – зазначає він.

Читайте: Без ризику втратити світло та тепло: Гончарук окреслив шлях до енергонезалежності

Ексерти наголошують, що дивуватися цьому не варто, бо Україна не обривала повністю торгівельні зв’язки.

Ми закуповуємо велику кількість товарів, зокрема енергоресурсів саме у РФ. Ми закуповуємо велику кількість нафтопродуктів. При чому на деяких ринках їхня частка доходить до 40%. Тому не можна казати, що відновлення постачання електричної енергії з РФ є великим зміненням в цій дивній ситуації, – говорить директор спеціальних програм науково-технічного центру Психея Геннадій Рябцев.

Але контракти щодо постачання електроенергії в Україну з Росії не є довгостроковими, тому панікувати не варто.

Оскільки Україна з часом планує відокремитися від енергетичної системи Білорусі та Росії.

Раніше Факти ICTV писали про переваги та перспективи зеленої енергетики в Україні.

Джерело: Ранок у великому місті

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