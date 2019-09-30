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Факти / Україна

Без ризику втратити світло та тепло: Гончарук окреслив шлях до енергонезалежності

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, як Україна може досягти енергетичної незалежності.

Опалення

В ефірі Свободи слова на ICTV Олексій Гончарук заявив, що для досягнення енергетичної незалежності Україні потрібно нарощувати власний видобуток.

– Що таке енергетична безпека та незалежність? Це коли ти не маєш ризику втратити енергозабезпечення. Ми маємо зробити так, щоб навіть не виникла ситуація, коли у людини немає світла та тепла.

Нам потрібно нарощувати власний видобуток. За нашими підрахунками, є, як мінімум 80 різних ділянок, де можна було б почати видобувати, але цього не робиться.

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За його словами, вже є проект закону, який стимулюватиме видобуток в Україні.

– Ми підготували проект закону, який стимулюватиме повернення ліцензії  на ці ділянки. Або ти видобуваєш на тій ділянці, яку отримав від держави, або платиш податки, як ніби видобуваєш, – підкреслив Гончарук.

До речі,  Олексій Гончарук під час брифінгу заявив, що Україна готова до початку опалювального сезону, криза взимку не повинна виникнути.

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