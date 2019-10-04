PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

ГПУ переглядає справи Burisma, зокрема епізод з Байденом – Рябошапка

ГПУ переглядає близько 15 справ, що стосуються Burisma, зокрема епізод з Хантером Байденом.

Руслан Рябошапка

Генеральна прокуратура перегляне епізод із закриттям справи компанії Burisma, фігурантом якої був також син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер.

Про це заявив генпрокурор України Руслан Рябошапка. За його словами, всього ГПУ здійснить аудит 15 виробництв, що стосуються Burisma.

– У тій сфері, про яку ви говорите, де можуть бути причетними і можуть бути фігурантами Злочевський (екс-міністр екології Микола Злочевський. – Ред.), Курченко (український бізнесмен Сергій Курченко. – Ред.) та інші люди або компанії.

Читайте: Свідчив 9 годин: про що Волкер говорив у Конгресі

Нагадаємо, Хантер Байден з травня 2014 року обіймав посаду в раді директорів української газової компанії Burisma.

Як повідомлялося, Білий дім опублікував стенограму розмови президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка відбулася у липні 2019 року. У ній український лідер згадав прізвище генпрокурора Рябошапки.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Руслан Рябошапка
Переатестація та підвищення зарплат: Рябошапка про старт другого етапу реформи ГПУ
Руслан Рябошапка
Мені ніхто не дзвонив через справу Байдена – Рябошапка
Рябошапка звільнив прокурора Харківщини
Рябошапка звільнив прокурора Харківщини
Зеленський запустив реформу органів прокуратури
Зеленський запустив реформу органів прокуратури
Руслан Рябошапка
Рябошапка обіцяє “вишукані” посадки
Руслан Рябошапка
Звільнення військових прокурорів обійдеться державі у 700 млн грн
гандзюк
Вбивство Гандзюк є однією з пріоритетних справ – Рябошапка
Руслан Рябошапка
Рябошапка звільнив прокурорів восьми областей
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка