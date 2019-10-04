ГПУ переглядає близько 15 справ, що стосуються Burisma, зокрема епізод з Хантером Байденом.

Генеральна прокуратура перегляне епізод із закриттям справи компанії Burisma, фігурантом якої був також син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер.

Про це заявив генпрокурор України Руслан Рябошапка. За його словами, всього ГПУ здійснить аудит 15 виробництв, що стосуються Burisma.

– У тій сфері, про яку ви говорите, де можуть бути причетними і можуть бути фігурантами Злочевський (екс-міністр екології Микола Злочевський. – Ред.), Курченко (український бізнесмен Сергій Курченко. – Ред.) та інші люди або компанії.

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Нагадаємо, Хантер Байден з травня 2014 року обіймав посаду в раді директорів української газової компанії Burisma.

Як повідомлялося, Білий дім опублікував стенограму розмови президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка відбулася у липні 2019 року. У ній український лідер згадав прізвище генпрокурора Рябошапки.