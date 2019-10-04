В аварії Ан-12 загинули п’ятеро людей, ще троє госпіталізовані у важкому стані. Список загиблих читайте на сайті Факти ICTV.
Вранці 4 жовтня зник з радарів, а згодом здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львова літак Ан-12 авіакомпанії Україна Аероальянс.
На борту АН-12 перебували восьмеро людей: сім членів екіпажу та одна людина, що супроводжувала вантаж. П’ятеро загинули на місці.
Список загиблих у катастрофі АН-12
- Віталій Степаненко, командир літака;
- Ігор Маєвський, помічник командира;
- Юрій Кузьменко, штурман;
- Ігор Завадюк, бортовий технік;
- Володимир Кириленко, радіооператор.
Двом інженерам і бортовому техніку вдалося вижити. Медики кажуть, що потерпілі перебувають у вкрай важкому стані.
Читайте: Перше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом
Нагадаємо, вранці 4 жовтня у Львові впав військовий транспортний літак АН-12. Всі подробиці авіакатастрофи літака Ан-12, який впав під Львовом читайте у матеріалі Фактів ICTV.