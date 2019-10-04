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Факти / Україна / Суспільство

Катастрофа Ан-12 під Львовом: список загиблих

В аварії Ан-12 загинули п’ятеро людей, ще троє госпіталізовані у важкому стані. Список загиблих читайте на сайті Факти ICTV.

Катастрофа Ан-12 під Львовом: список загиблих

Вранці 4 жовтня зник з радарів, а згодом здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львова літак Ан-12 авіакомпанії Україна Аероальянс.

На борту АН-12 перебували восьмеро людей: сім членів екіпажу та одна людина, що супроводжувала вантаж.  П’ятеро загинули на місці.

Список загиблих у катастрофі АН-12

  • Віталій Степаненко, командир літака;
  • Ігор Маєвський, помічник командира;
  • Юрій Кузьменко, штурман;
  • Ігор Завадюк, бортовий технік;
  • Володимир Кириленко, радіооператор.

Двом інженерам і бортовому техніку вдалося вижити. Медики кажуть, що потерпілі перебувають у вкрай важкому стані.

Читайте: Перше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом

Нагадаємо, вранці 4 жовтня у Львові впав військовий транспортний літак АН-12. Всі подробиці авіакатастрофи літака Ан-12, який впав під Львовом читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Надзвичайні новини

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