В аварії Ан-12 загинули п’ятеро людей, ще троє госпіталізовані у важкому стані. Список загиблих читайте на сайті Факти ICTV.

Вранці 4 жовтня зник з радарів, а згодом здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львова літак Ан-12 авіакомпанії Україна Аероальянс.

На борту АН-12 перебували восьмеро людей: сім членів екіпажу та одна людина, що супроводжувала вантаж. П’ятеро загинули на місці.

Список загиблих у катастрофі АН-12

Віталій Степаненко , командир літака;

, командир літака; Ігор Маєвський , помічник командира;

, помічник командира; Юрій Кузьменко , штурман;

, штурман; Ігор Завадюк , бортовий технік;

, бортовий технік; Володимир Кириленко, радіооператор.

Двом інженерам і бортовому техніку вдалося вижити. Медики кажуть, що потерпілі перебувають у вкрай важкому стані.

Читайте: Перше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом

Нагадаємо, вранці 4 жовтня у Львові впав військовий транспортний літак АН-12. Всі подробиці авіакатастрофи літака Ан-12, який впав під Львовом читайте у матеріалі Фактів ICTV.