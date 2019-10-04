Подробиці авіакатастрофи літака Ан-12, який впав під Львовом, у матеріалі Фактів ICTV.

Вранці 4 жовтня літак Ан-12 зник з радарів, а через деякий час змушений був здійснити аварійну посадку під Львовом. На борту перебувало семеро членів екіпажу і одна людина, яка супроводжувала вантаж.

У зв’язку з подією злітно-посадкова смуга аеропорту Львів була закрита на зліт і посадку. Через це 91 пасажир пропустив посадку на міжнародні рейси МАУ.

Що сталося з Ан-12

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що “кабіна повністю є зрізана, все розкидало”. На фото видно, що гвинт літака відірвало та відкинуло на декілька метрів.























Кабіна Ан-12 повністю зрізана: усі подробиці авіакатастрофи під Львовом / 6 фотографий

Причина

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк назвав дві ймовірні причини аварійної посадки Ан-12. Перша – це помилка пілота, адже “літак заходив на посадку не візуально, а за приладами”. Друга – закінчилося пальне.

– Фактично, важко зрозуміти, чому це сталося, оскільки він не мав сідати у Львові. Він не мав дозаправлятись у Львові. Він попросив екстрену можливість дозаправитися і просто недотягнув до злітно-посадкової смуги кілька кілометрів. Тут поблизу житлові будинки, тож якби він впав туди — була би катастрофа, — прокоментував Андрій Садовий.

Постраждалі та загиблі

Внаслідок аварійної посадки літака АН-12 п’ятеро осіб загинули, ще троє з тілесними ушкодженнями доправлені у лікарню. Всі вони перебувають у тяжкому стані.

– Вантаж, який був у літаку, задавив людей, які там знаходилися. Багато фрагментів тіл розкидано біля самого літака, – каже Садовий.

Правоохоронці встановлюють особи загиблих і травмованих, а також обставини події.

Для надання допомоги на місці аварійної посадки Ан-12 залучено особовий склад Нацгвардії України у кількості 50 осіб. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Хто понесе відповідальність

За фактом аварійної посадки літака на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження. За ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, що Ан-12 впав на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту Львова.