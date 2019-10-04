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Факти / Україна

Літаку Ан-12 було більше 50 років – Антонов

Ан-12, який здійснив аварійну посадку під Львовом, був побудований у 1968 році.

Літаку Ан-12 було більше 50 років – Антонов

Літак Ан-12, який здійснив аварійну посадку під Львовом, був побудований 15 травня 1968 року на авіазаводі ім. Чкалова у Ташкенті.

Читайте: Перше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом

Останній капітальний ремонт Ан-12 проходив у січні 1990 року.

Літак допустили до роботи до травня 2020 року.

Нагадаємо, 4 жовтня Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львова. Загинуло п’ятеро осіб.

Джерело: Антонов

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