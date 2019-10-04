Ан-12, який здійснив аварійну посадку під Львовом, був побудований у 1968 році.
Літак Ан-12, який здійснив аварійну посадку під Львовом, був побудований 15 травня 1968 року на авіазаводі ім. Чкалова у Ташкенті.
Читайте: Перше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом
Останній капітальний ремонт Ан-12 проходив у січні 1990 року.
Літак допустили до роботи до травня 2020 року.
Нагадаємо, 4 жовтня Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львова. Загинуло п’ятеро осіб.
Джерело: Антонов
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