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Факти / Україна

Мені ніхто не дзвонив через справу Байдена – Рябошапка

Руслан Рябошапка запевняє, що ніхто не намагався вплинути на нього через розслідування окремих кримінальних проваджень.

Руслан Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляє, що жоден іноземний та український політик не дзвонив йому з проханням вплинути на розслідування справ, що стосуються компанії Burisma, в раді директорів якої свого часу працював син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер.

Генпрокурор запевняє, що про ефективність і прозорість розслідування кримінальних проваджень свідчитимуть самі справи.

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– Справи покажуть, словами переконати нікого не можна, – заявив Рябошапка.

До слова, Рябошапка заявив, що ГПУ переглядає близько 15 справ, що стосуються Burisma.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс Президента

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