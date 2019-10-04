Руслан Рябошапка запевняє, що ніхто не намагався вплинути на нього через розслідування окремих кримінальних проваджень.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляє, що жоден іноземний та український політик не дзвонив йому з проханням вплинути на розслідування справ, що стосуються компанії Burisma, в раді директорів якої свого часу працював син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер.

Генпрокурор запевняє, що про ефективність і прозорість розслідування кримінальних проваджень свідчитимуть самі справи.

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– Справи покажуть, словами переконати нікого не можна, – заявив Рябошапка.

До слова, Рябошапка заявив, що ГПУ переглядає близько 15 справ, що стосуються Burisma.