Руслан Рябошапка запевняє, що ніхто не намагався вплинути на нього через розслідування окремих кримінальних проваджень.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляє, що жоден іноземний та український політик не дзвонив йому з проханням вплинути на розслідування справ, що стосуються компанії Burisma, в раді директорів якої свого часу працював син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер.
Генпрокурор запевняє, що про ефективність і прозорість розслідування кримінальних проваджень свідчитимуть самі справи.
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– Справи покажуть, словами переконати нікого не можна, – заявив Рябошапка.
До слова, Рябошапка заявив, що ГПУ переглядає близько 15 справ, що стосуються Burisma.
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